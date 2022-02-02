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Сёмин позитивно оценил перенос матча сборной России на «Динамо»

02 Февраля 2022 • 18:23 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал новость о переносе матча с «Лужников» тёплыми словами.

Среди преимуществ нового места проведения матча была приведена лучшая атмосфера из-за близкого расположения трибун к полю и уверенность в агрономах «Динамо», которые приведут газон в наилучшее состояние. 

Также, Юрий Сёмин отметил такой субъективный фактор как интуиция Валерия Карпина касательно выбора лучшего места проведения игры. Комментариями тренер поделился для «Спорт-Экспресса».

Матч отбора к чемпионату мира между Россией и Польшей состоится 24 марта. В случае позитивного исхода, Россия сыграет с победителем пары Швеция - Чехия. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин
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