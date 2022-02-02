​Стыковые матчи сборной России перенесены на другой стадион

В конце марта сборная России будет бороться за путёвку на чемпионат мира в стыковых матчах. Изначально для этих игр команды Валерия Карпина были выбраны «Лужники», но произошло изменение. Поскольку оценить эпидемиологическую обстановку на конец марта в настоящий момент невозможно, было принято решение о переносе стыков на «ВТБ Арену» - домашний стадион «Динамо». Об этом рассказывает РФС.

Учитывая разницу во вместимости стадионов, на «ВТБ Арене» сборная России может рассчитывать на лучшую поддержку при потенциальном ограничении пропускной способности. Это подчеркнул Александр Алаев, занимающий должность генерального секретаря РФС.

24 марта сборная России сыграет против Польши. В случае победы в финале «стыков» команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.