Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Стыковые матчи сборной России перенесены на другой стадион

02 Февраля 2022 • 17:12 Комментировать

В конце марта сборная России будет бороться за путёвку на чемпионат мира в стыковых матчах. Изначально для этих игр команды Валерия Карпина были выбраны «Лужники», но произошло изменение. Поскольку оценить эпидемиологическую обстановку на конец марта в настоящий момент невозможно, было принято решение о переносе стыков на «ВТБ Арену» - домашний стадион «Динамо». Об этом рассказывает РФС.

Учитывая разницу во вместимости стадионов, на «ВТБ Арене» сборная России может рассчитывать на лучшую поддержку при потенциальном ограничении пропускной способности. Это подчеркнул Александр Алаев, занимающий должность генерального секретаря РФС.

24 марта сборная России сыграет против Польши. В случае победы в финале «стыков» команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России ВТБ Арена Парк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
15:32 · Чемпионат мира 2022
​Карпин показал подарок жены на день рождения видео
14:19 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отправил пожелания Карпину
10:08 · Чемпионат мира 2022
Сборная России поздравила Карпина с днём рождения
09:49 · Чемпионат мира 2022
Бразилия установила новый рекорд в квалификации ЧМ
07:13 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Эквадор не удержал победу в матче с Перу
05:45 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Бразилия забила четыре мяча Парагваю
05:39 · Чемпионат мира 2022
Луис Суарес побил рекорд Месси 2
05:30 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Сборная Аргентины с минимальным счетом переиграла Колумбию 1
04:22 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Уругвай благодаря голам Суареса и Кавани крупно обыграл Венесуэлу
01:41 · Чемпионат мира 2022
Отбор на ЧМ-2022: Дубль Санчеса принёс Чили важнейшую победу над Боливией
01 Февраля
19:12 · Чемпионат мира 2022
Сборная Южной Кореи вышла на ЧМ 2022
09:04 · Италия. Серия А
Сакки: «Я бы тоже вызвал Балотелли в сборную, но только с одним условием»
01:23 · Россия. Премьер-лига
Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы российскую 1
00:12 · Италия. Серия А
Оспина может пропустить матч с Аргентиной
31 Января
17:21 · Чемпионат мира 2022
​Новый тренер сборной Польши оценил уровень сборной России
Все новости
Рекомендуем