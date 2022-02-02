Валерий Карпин в среду отмечает свой день рождения. Наставнику национальной сборной России «стукнуло» 53. По этому случаю Карпин сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Тренер показал подарок, который ему сделала супруга Дарья. Она записала для Валерия песню и снялась в клипе.

«Спасибо, родная, за такой подарок», - подписал публикацию Карпин.

Стоит сказать, что Дарья Карпина является певицей, причём заниматься вокалом она стала ещё задолго до встречи с Валерием.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета. В марте команда в стыковых матчах будет бороться за право выступить на чемпионате мира в Катаре.