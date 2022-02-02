Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин показал подарок жены на день рождения видео

02 Февраля 2022 • 15:32 Комментировать

Валерий Карпин в среду отмечает свой день рождения. Наставнику национальной сборной России «стукнуло» 53. По этому случаю Карпин сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Тренер показал подарок, который ему сделала супруга Дарья. Она записала для Валерия песню и снялась в клипе.

«Спасибо, родная, за такой подарок», - подписал публикацию Карпин.

 

Стоит сказать, что Дарья Карпина является певицей, причём заниматься вокалом она стала ещё задолго до встречи с Валерием.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета. В марте команда в стыковых матчах будет бороться за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дарья Карпина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
15:32 · Чемпионат мира 2022
​Карпин показал подарок жены на день рождения видео
14:19 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отправил пожелания Карпину
10:08 · Чемпионат мира 2022
Сборная России поздравила Карпина с днём рождения
09:49 · Чемпионат мира 2022
Бразилия установила новый рекорд в квалификации ЧМ
07:13 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Эквадор не удержал победу в матче с Перу
05:45 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Бразилия забила четыре мяча Парагваю
05:39 · Чемпионат мира 2022
Луис Суарес побил рекорд Месси 2
05:30 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Сборная Аргентины с минимальным счетом переиграла Колумбию 1
04:22 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Уругвай благодаря голам Суареса и Кавани крупно обыграл Венесуэлу
01:41 · Чемпионат мира 2022
Отбор на ЧМ-2022: Дубль Санчеса принёс Чили важнейшую победу над Боливией
01 Февраля
19:12 · Чемпионат мира 2022
Сборная Южной Кореи вышла на ЧМ 2022
09:04 · Италия. Серия А
Сакки: «Я бы тоже вызвал Балотелли в сборную, но только с одним условием»
01:23 · Россия. Премьер-лига
Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы российскую 1
00:12 · Италия. Серия А
Оспина может пропустить матч с Аргентиной
31 Января
17:21 · Чемпионат мира 2022
​Новый тренер сборной Польши оценил уровень сборной России
Все новости
Рекомендуем