Сборная России поздравила Карпина с днём рождения

Сегодня, 2 февраля, день рождения отмечает наставник сборной России Валерий Карпин.

Пресс-служба национальной команды посредством твиттер-аккаунта поздравила специалиста с 53-летием.

«Поздравляем нашего главного тренера и желаем крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия и успехов в работе со сборной!», - говорится в поздравительной публикации.

Напомним, что Валерий Георгиевич занял пост рулевого сборной России летом прошлого года. Под руководством Карпина национальная команда финишировала на второй позиции в группе Н квалификации чемпионата мира-2022 и вышла в стыки. В первом матче стыкового турнира россиянам будут противостоять поляки.