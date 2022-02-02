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Сборная России поздравила Карпина с днём рождения

02 Февраля 2022 • 10:08 Комментировать

Сегодня, 2 февраля, день рождения отмечает наставник сборной России Валерий Карпин.

Пресс-служба национальной команды посредством твиттер-аккаунта поздравила специалиста с 53-летием.

«Поздравляем нашего главного тренера и желаем крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия и успехов в работе со сборной!», - говорится в поздравительной публикации.

Напомним, что Валерий Георгиевич занял пост рулевого сборной России летом прошлого года. Под руководством Карпина национальная команда финишировала на второй позиции в группе Н квалификации чемпионата мира-2022 и вышла в стыки. В первом матче стыкового турнира россиянам будут противостоять поляки.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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