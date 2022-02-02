Отбор ЧМ-2022: Сборная Аргентины с минимальным счетом переиграла Колумбию

Колумбия ухудшила свои шансы оказаться на чемпионате мира в Катаре, проиграв Аргентине с минимальным счетом. Единственный гол матча был забит в первом тайме, на 29-й минуте ворота соперника поразил Лаутаро Мартинес. Ответить на этот гол Колумбия так и не сумела.
В результате команда скатилась на седьмое место в турнирной таблице южноамериканской зоны, и это оставляет ей мало шансов на успешное решение задачи - все идет к тому, что колумбийская сборная после двух подряд квалификаций на ЧМ на сей раз «пролетает» мимо.
Что до Аргентины, то она в полном порядке - команда уже квалифицировалась на ЧМ и не проигрывает уже пятнадцать матчей.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Лаутаро29'
Мартинес Эмилиано•Монтьель Гонсало • 58'Песселья Херман•Мартинес Лисандро•Акунья Маркос • 44'Ло Чельсо Джовани 80' (Мартинес Лукас II ( 80') •Гидо Родригес•Гомес Алехандро 80' (Буэндия Эмилиано ( 80') •Ди Мария Анхель 69' (Гонсалес Николас ( 69') •Мартинес Лаутаро 69' (Дибала Пауло ( 69') •Окампос Лукас 58' (Меса Максимильяно ( 58')
Варгас Камило•Медина Стефан 67' (Diego Valoyes ( 67') •Санчес Давинсон • 90'Тесильо Вильям•Мохика Хоан•Барриос Вилмар 75' (Фалькао Радамель ( 75') •Урибе Матеус 57' (Кантильо Виктор ( 57') •Куадрадо Хуан•Родригес Хамес 57' (Суарес Луис III ( 57' ) • 77'Диас Луис•Борха Мигель 75' (Куэльяр Густаво ( 75')
02 февраля.
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