Отбор ЧМ-2022: Сборная Аргентины с минимальным счетом переиграла Колумбию

Колумбия ухудшила свои шансы оказаться на чемпионате мира в Катаре, проиграв Аргентине с минимальным счетом. Единственный гол матча был забит в первом тайме, на 29-й минуте ворота соперника поразил Лаутаро Мартинес. Ответить на этот гол Колумбия так и не сумела.

В результате команда скатилась на седьмое место в турнирной таблице южноамериканской зоны, и это оставляет ей мало шансов на успешное решение задачи - все идет к тому, что колумбийская сборная после двух подряд квалификаций на ЧМ на сей раз «пролетает» мимо.

Что до Аргентины, то она в полном порядке - команда уже квалифицировалась на ЧМ и не проигрывает уже пятнадцать матчей.