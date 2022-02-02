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Чемпионат мира по футболу 2022

Отбор ЧМ-2022: Сборная Аргентины с минимальным счетом переиграла Колумбию

02 Февраля 2022 • 05:30 Комментировать
Аргентина
1:0
Колумбия
окончен

Колумбия ухудшила свои шансы оказаться на чемпионате мира в Катаре, проиграв Аргентине с минимальным счетом. Единственный гол матча был забит в первом тайме, на 29-й минуте ворота соперника поразил Лаутаро Мартинес. Ответить на этот гол Колумбия так и не сумела.

В результате команда скатилась на седьмое место в турнирной таблице южноамериканской зоны, и это оставляет ей мало шансов на успешное решение задачи - все идет к тому, что колумбийская сборная после двух подряд квалификаций на ЧМ на сей раз «пролетает» мимо.

Что до Аргентины, то она в полном порядке - команда уже квалифицировалась на ЧМ и не проигрывает уже пятнадцать матчей.

Протокол игры  
Аргентина 1:0Колумбия
(1:0) Мартинес Лаутаро29'   
Мартинес ЭмилианоМонтьель Гонсало   58'Песселья ХерманМартинес ЛисандроАкунья Маркос   44'Ло Чельсо Джовани  80' (Мартинес Лукас II (  80') Гидо РодригесГомес Алехандро  80' (Буэндия Эмилиано (  80') Ди Мария Анхель  69' (Гонсалес Николас (  69') Мартинес Лаутаро  69' (Дибала Пауло (  69') Окампос Лукас  58' (Меса Максимильяно (  58')
Запасные: Андрада ЭстебанПерес НеуэнАрмани ФранкоКорреа АнхельАльварес ХулианМолина Науэль
Варгас КамилоМедина Стефан  67' (Diego Valoyes (  67') Санчес Давинсон   90'Тесильо ВильямМохика ХоанБарриос Вилмар  75' (Фалькао Радамель (  75') Урибе Матеус  57' (Кантильо Виктор (  57') Куадрадо ХуанРодригес Хамес  57' (Суарес Луис III (  57'   77') Диас ЛуисБорха Мигель  75' (Куэльяр Густаво (  75')
Запасные: Мурильо ОскарИнестроса ФредиHarold PreciadoБорре РафаэльAndres Mosquera IIIМуньос ДаниэльЧара Йимми
02 февраля.

 

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