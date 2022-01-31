​Новый тренер сборной Польши оценил уровень сборной России

Чеслав Михневич был назначен главным тренером сборной Польши. Именно он будет готовить команду к полуфиналу стыковых игр против России, который пройдёт в «Лужниках» 24 марта. Победитель этой дуэли пройдёт в финал, где будет бороться за билет на чемпионат мира со Швецией или Чехией.

На пресс-конференции, посвящённой своему назначению, Михневич оценил уровень сборной России.

«Чтобы оценить потенциал сборной России, достаточно посмотреть на таблицу отбора. До 85-й минуты Россия шла без поражений. Они были на грани выхода на чемпионат мира и проиграли Хорватии из-за автогола на залитом водой поле.

Да, Россия не играет, как Испания, но это крепкая команда, которая опирается на принципы советского футбола. При этом в составе команды есть игроки, хорошо оснащённые технически и способные играть нестандартно», - сказал Михневич.