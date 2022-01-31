Михневич будет выбирать тактику на матч с Россией вместе с Левандовски

31 января Футбольным союзом Польши был представлен новый тренер национальной команды. Им стал местный специалист Чеслав Михневич. Новоиспечённый тренер сборной Польши уже успел поделиться с прессой касательно плана подготовки на стыковой матч против России.

51-летний поляк для Sport Interia рассказал, что любит играть в нападении и будет учитывать видение тактической картины лидера и главной звезды сборной Роберта Левандовски.

Также, Михневич выразил уверенность в благоприятном исходе матча против России, который состоится 24 марта в Москве.

Напомним, что предыдущим местом работы тренера была «Легия» и специалист руководил командой на матчах группового этапа Лиги Европы, в том числе и против «Спартака». Польский клуб обыграл соперника в Москве со счётом 1:0, но позже уступил в Варшаве с таким же счётом.