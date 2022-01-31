Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Объявлено имя нового тренера сборной Польши, ближайший соперник команды – Россия официально

31 Января 2022 • 15:23 Комментировать

В понедельник Польский футбольный союз объявил имя нового главного тренера национальной сборной страны. Как и ожидалось, команду принял 51-летний специалист Чеслав Михневич. Он заключил контракт до конца 2022 года с возможностью пролонгации.

Чеслав Михневич находился без работы с 25 октября после отставки с должности главного тренера «Легии».

Ближайший матч сборная Польши проведёт в «Лужниках» против России в полуфинале стыковых игр за билет на чемпионат мира. Игра пройдёт 24 марта. Стоит сказать, что осенью Михневич побеждал в Москве – тогда его «Легия» обыграла «Спартак» в Лиге Европы.

Перед сборной Польши стоит задача по выходу на чемпионат мира, о чём говорится на сайте Польского футбольного союза.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Чеслав Михневич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
15:23 · Чемпионат мира 2022
Объявлено имя нового тренера сборной Польши, ближайший соперник команды – Россия официально
01:20 · Чемпионат мира 2022
Канада обыграла США и приблизила поездку на чемпионат мира
30 Января
21:10 · Чемпионат мира 2022
Бензема считает сборную Франции фаворитом на победу на чемпионате мира в Катаре
29 Января
23:35 · Чемпионат мира 2022
Форварда сборной США не впустили в Канаду на матч отбора к мундиалю из-за проблем с вакцинацией
22:25 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Сочи» - «Балтика»
22:15 · Чемпионат мира 2022
​В штабе сборной Италии удивлены формой Балотелли
18:57 · Чемпионат мира 2022
Навалка не возглавит сборную Польши – теперь местная пресса сообщает о договорённости с экс-наставником «Легии»
06:25 · Чемпионат мира 2022
Рондон прокомментировал свой успех в матче с Боливией
05:24 · Чемпионат мира 2022
В Польше высказываются любопытные предположения по поводу отказа Шевченко возглавить сборную этой страны
05:03 · Чемпионат мира 2022
Рондон сильно огорчил Боливию, сделав хет-трик
04:36 · Чемпионат мира 2022
Сборная Колумбии пропустила от Перу за пять минут до конца матча и проиграла
28 Января
23:36 · Чемпионат мира 2022
Поляки определились с главным тренером сборной - и это не Шевченко
17:47 · Чемпионат мира 2022
​Боковые судьи работали на матче сборной Аргентины с манишками стюардов на ручках швабр вместо флажков
12:34 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк выбрал тренера для сборной Польши перед стыковым матчем с Россией
12:11 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк назвал позорным уход Соузы из сборной Польши
Все новости
Рекомендуем