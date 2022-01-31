В понедельник Польский футбольный союз объявил имя нового главного тренера национальной сборной страны. Как и ожидалось, команду принял 51-летний специалист Чеслав Михневич. Он заключил контракт до конца 2022 года с возможностью пролонгации.

Чеслав Михневич находился без работы с 25 октября после отставки с должности главного тренера «Легии».

Ближайший матч сборная Польши проведёт в «Лужниках» против России в полуфинале стыковых игр за билет на чемпионат мира. Игра пройдёт 24 марта. Стоит сказать, что осенью Михневич побеждал в Москве – тогда его «Легия» обыграла «Спартак» в Лиге Европы.

Перед сборной Польши стоит задача по выходу на чемпионат мира, о чём говорится на сайте Польского футбольного союза.