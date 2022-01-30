Бензема считает сборную Франции фаворитом на победу на чемпионате мира в Катаре

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу шансов сборной Франции реабилитироваться перед болельщиками за провал на прошедшем Евро, защитив титул чемпиона на ближайшем мировом первенстве в Катаре.

По словам форварда, у подопечных Дидье Дешама есть все необходимое для очередного триумфа. «Я рад вернуться в сборную. Что касается мундиаля, то все должны воспринимать нас как фаворитов, это не обсуждается. На поле мы доказываем, что можем быть лучшими из лучших. Да, каждый матч сложный и не всегда побеждает сильнейший, но я верю в наш состав», - заявил Бензема в эфире Telefoot.