Форварда сборной США не впустили в Канаду на матч отбора к мундиалю из-за проблем с вакцинацией

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер объяснил, почему в Канаду на матч отбора к мундиалю вместе с национальной командой не отправился нападающий «Лилля» Тимоти Веа.

«Ранее он принял одну дозу вакцины, после чего заболел на коронавирус. По законодательству Канады, он должен был вакцинироваться еще раз, чтобы получить разрешение на въезд. Но, он просто не успел бы теоретически это сделать после заражения болезнью. Во Франции, где он выступает, с этим проблем нет, там достаточно одной дозы, чтобы считаться защищенным. В Канаде же другие правила и протоколы, мы должны их принять», - приводит слова наставника портал ESPN.