Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Форварда сборной США не впустили в Канаду на матч отбора к мундиалю из-за проблем с вакцинацией

29 Января 2022 • 23:35 Комментировать

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер объяснил, почему в Канаду на матч отбора к мундиалю вместе с национальной командой не отправился нападающий «Лилля» Тимоти Веа.

«Ранее он принял одну дозу вакцины, после чего заболел на коронавирус. По законодательству Канады, он должен был вакцинироваться еще раз, чтобы получить разрешение на въезд. Но, он просто не успел бы теоретически это сделать после заражения болезнью. Во Франции, где он выступает, с этим проблем нет, там достаточно одной дозы, чтобы считаться защищенным. В Канаде же другие правила и протоколы, мы должны их принять», - приводит слова наставника портал ESPN.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Тимоти Веа Грегг Берхалтер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
23:35 · Чемпионат мира 2022
Форварда сборной США не впустили в Канаду на матч отбора к мундиалю из-за проблем с вакцинацией
22:25 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Сочи» - «Балтика»
22:15 · Чемпионат мира 2022
​В штабе сборной Италии удивлены формой Балотелли
18:57 · Чемпионат мира 2022
Навалка не возглавит сборную Польши – теперь местная пресса сообщает о договорённости с экс-наставником «Легии»
06:25 · Чемпионат мира 2022
Рондон прокомментировал свой успех в матче с Боливией
05:24 · Чемпионат мира 2022
В Польше высказываются любопытные предположения по поводу отказа Шевченко возглавить сборную этой страны
05:03 · Чемпионат мира 2022
Рондон сильно огорчил Боливию, сделав хет-трик
04:36 · Чемпионат мира 2022
Сборная Колумбии пропустила от Перу за пять минут до конца матча и проиграла
28 Января
23:36 · Чемпионат мира 2022
Поляки определились с главным тренером сборной - и это не Шевченко
17:47 · Чемпионат мира 2022
​Боковые судьи работали на матче сборной Аргентины с манишками стюардов на ручках швабр вместо флажков
12:34 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк выбрал тренера для сборной Польши перед стыковым матчем с Россией
12:11 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк назвал позорным уход Соузы из сборной Польши
11:15 · Чемпионат мира 2022
Буффон рассказал, планирует ли сыграть на ЧМ-2022
10:58 · Чемпионат мира 2022
​Дэвис эмоционально отреагировал на гол Канады – команда может попасть на чемпионат мира второй раз в истории видео
10:10 · Испания. Кубок
​Милитао сможет сыграть в ближайшем матче «Реала» из-за карточки в игре сборной Бразилии
Все новости
Рекомендуем