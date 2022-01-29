​В штабе сборной Италии удивлены формой Балотелли

Ассистент главного тренера сборной Италии Роберто Манчини Аттилио Ломбардо высказался по поводу вернувшегося в национальную команду Марио Балотелли.

«Балотелли сильно похудел. Не знаю, является ли это последствием коронавируса. Я давно его не видел – сложнее следить за ним, когда он играет за границей. Если честно, я не ожидал увидеть Балотелли в такой хорошей форме. Это было приятной неожиданностью», - сказал Ломбардо RAI Sport.

В настоящий момент Марио Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». В 21 матче текущего сезона нападающий забил 9 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.