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Навалка не возглавит сборную Польши – теперь местная пресса сообщает о договорённости с экс-наставником «Легии»

29 Января 2022 • 18:57 Комментировать

Казалось, сага о назначении нового главного тренера сборной Польши, будущего соперника россиян по стыковым матчам отбора на мундиаль, уже закончилась. Местному футбольному союзу не удалось договориться с Андреем Шевченко из-за его проблем с расторжением контракта с «Дженоа», поэтому было принято решение вернуть на должность Адама Навалку.

Но, и эта информация не соответствует действительности, уверяют журналисты издания Męczyki. Оказывается, президент ассоциации Цезарий Кулеша в последний момент предложил работу Чеславу Михневичу. Специалист недавно был уволен из варшавской «Легии» за катастрофические результаты и конфликт с болельщиками. Именно он руководил столичным коллективом в матчах Лиги Европы против «Спартака». Согласно источнику, официальное заявление должно появиться в понедельник, 31 января.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Адам Навалка Чеслав Михневич
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