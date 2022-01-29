Рондон прокомментировал свой успех в матче с Боливией

Саломон Рондон стал главным творцом крупной победы Венесуэлы над Боливией - 4:1. Экс-нападающий питерского «Зенита» и ЦСКА забил три мяча, обеспечив своей команде достаточно неожиданную победу, ведь доселе Венесуэла в этом отборочном цикле побеждала лишь дважды в четырнадцати матчах. Рондон очень доволен тем, что ему удалось порадовать болельщиков в родных стенах.

- Домашние победы - это самое важное. Мы сыграли плотно, как в обороне, так и в нападении, - заявил Рондон, слова которого приводит Meridiano.

Впрочем, шансов попасть на чемпионат мира у него нет - даже в случае трех побед в трех оставшихся матчах Венесуэла уже не сможет подняться на четвертое место, которое обеспечило бы путевку на ЧМ.