В Польше высказываются любопытные предположения по поводу отказа Шевченко возглавить сборную этой страны

Андрей Шевченко долго назывался в качестве основного претендента на должность главного тренера сборной Польши, однако в итоге он не будет назначен на эту должность. В польской прессе вовсю обсуждают причины, по которым это сотрудничество так и не сложилось. Так, Przegląd Sportowy сообщает, что причины - две.

Во-первых, у Шевченко остаются проволочки в связи с контрактом с «Дженоа», он пока что толком не расторгнут.

Во вторых, сообщает источник, поляки отказались назначать русскоговорящего Шевченко, который, к тому же, поддерживает очень близкие отношения с владельцем «Челси» Абрамовичем, из опасения, что он может попросту «слить» матч с Россией, который пройдет в рамках стыкового мини-турнира за право попадания на ЧМ-2022 в конце марта.

Поэтому на контракт с Шевченко наложили вето где-то на самом верху, выше руководства Польского футбольного союза.