Рондон сильно огорчил Боливию, сделав хет-трик

Сборная Венесуэлы уже не претендует на путевку на чемпионат мира, однако это не помешало ей крупно обыграть Боливию, которая шансы на квалификацию еще сохраняет.

Три мяча в ворота боливийцев забил бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА - Саломон Рондон. Еще один гол записал на свой счет Дарвин Мачис, и в этих условиях ответный мяч Бруно Миранды никак не помог боливийцам. К тому же, с 60-й минуты гости играли вдесятером после удаления Лионеля Хустиньяно.

Теперь у Боливии после пятнадцати матчей такое же количество очков, у Венесуэлы после 15 матчей - десять баллов. Свой следующий матч Боливия проведет дома с Чили, а Венесуэла отправится в Уругвай.