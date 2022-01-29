Рондон сильно огорчил Боливию, сделав хет-трик

Сборная Венесуэлы уже не претендует на путевку на чемпионат мира, однако это не помешало ей крупно обыграть Боливию, которая шансы на квалификацию еще сохраняет.
Три мяча в ворота боливийцев забил бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА - Саломон Рондон. Еще один гол записал на свой счет Дарвин Мачис, и в этих условиях ответный мяч Бруно Миранды никак не помог боливийцам. К тому же, с 60-й минуты гости играли вдесятером после удаления Лионеля Хустиньяно.Теперь у Боливии после пятнадцати матчей такое же количество очков, у Венесуэлы после 15 матчей - десять баллов. Свой следующий матч Боливия проведет дома с Чили, а Венесуэла отправится в Уругвай.
Протокол игры
|(1:0) Рондон Саломон24'
|(2:0) Рондон Саломон34'
|38'Миранда Бруно (2:1)
|(3:1) Мачис Дарвин55'
|(4:1) Рондон Саломон67'
Фариньес Вилькер•Эрнандес Рональд•Чансельор Джон•Феррареси Науэль•Гонсалес Оскар II•Мартинес Хосе Андрес 85' (Yerson Chacon ( 85') •Ринкон Томас•Мачис Дарвин 85' (Telasco Segovia ( 85') •Отеро Ромуло 76' (Мурильо Джон ( 76') •Сотельдо Йеферсон 71' (Кассерес Кристиан ( 71' ) • 80'Рондон Саломон 70' (Мартинес Хосеф ( 70')
Лампе Карлос•Бехарано Диего 72' (Эноумба Марк ( 72') •Кинтерос Хайро•Сагредо Хесус • 45'Рамальо Родриго 66' (Сааведра Эрвин ( 66') •Хустиниано Леонель • 60'Вильярроэль Мойзес II 71' (Вака Рамиро ( 71') •Фернандес Роберто II•Морено Марсело 72' (Абрего Виктор ( 72') •Арсэ Хуан Карлос 66' (Чумасеро Алехандро ( 66') •Миранда Бруно
29 января.
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