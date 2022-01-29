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Чемпионат мира по футболу 2022

Рондон сильно огорчил Боливию, сделав хет-трик

29 Января 2022 • 05:03 Комментировать
Венесуэла
4:1
Боливия
окончен

Сборная Венесуэлы уже не претендует на путевку на чемпионат мира, однако это не помешало ей крупно обыграть Боливию, которая шансы на квалификацию еще сохраняет.

Три мяча в ворота боливийцев забил бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА - Саломон Рондон. Еще один гол записал на свой счет Дарвин Мачис, и в этих условиях ответный мяч Бруно Миранды никак не помог боливийцам. К тому же, с 60-й минуты гости играли вдесятером после удаления Лионеля Хустиньяно.

Теперь у Боливии после пятнадцати матчей такое же количество очков, у Венесуэлы после 15 матчей - десять баллов. Свой следующий матч Боливия проведет дома с Чили, а Венесуэла отправится в Уругвай.
Протокол игры  
Венесуэла 4:1Боливия
(1:0) Рондон Саломон24'   
(2:0) Рондон Саломон34'   
  38'Миранда Бруно (2:1)
(3:1) Мачис Дарвин55'   
(4:1) Рондон Саломон67'   
Фариньес ВилькерЭрнандес РональдЧансельор ДжонФеррареси НауэльГонсалес Оскар IIМартинес Хосе Андрес  85' (Yerson Chacon (  85') Ринкон ТомасМачис Дарвин  85' (Telasco Segovia (  85') Отеро Ромуло  76' (Мурильо Джон (  76') Сотельдо Йеферсон  71' (Кассерес Кристиан (  71'   80') Рондон Саломон  70' (Мартинес Хосеф (  70')
Запасные: Ромо РафаэльМакоун КристианРамирес ЭрикМорено ХуниорОсорио ЙорданГратероль ХоэльРосалес Роберто
Лампе КарлосБехарано Диего  72' (Эноумба Марк (  72') Кинтерос ХайроСагредо Хесус   45'Рамальо Родриго  66' (Сааведра Эрвин (  66') Хустиниано Леонель   60'Вильярроэль Мойзес II  71' (Вака Рамиро (  71') Фернандес Роберто IIМорено Марсело  72' (Абрего Виктор (  72') Арсэ Хуан Карлос  66' (Чумасеро Алехандро (  66') Миранда Бруно
Запасные: Гутьеррес Хонас IIВака ХенриДжузино ЭдрианСауседо ФернандоКордано РубенХакин Луис II
29 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венесуэлы Сборная Боливии
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