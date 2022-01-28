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Чемпионат мира по футболу 2022

Крыховяк выбрал тренера для сборной Польши перед стыковым матчем с Россией

28 Января 2022 • 12:34 Комментировать

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк поделился мнением о том, кто должен возглавить национальную команду перед стыковыми матчами за право сыграть на чемпионате мира-2022.

«Это решение должен принимать футбольный союз. До поединка против России осталось не так много времени. Думаю, лучшим кандидатом является Адам Навалка, он хорошо знаком с командой. Любому другому специалисту понадобится намного больше времени, чтобы наладить ситуацию. Поэтому я считаю Навалку самым подходящим кандидатом», - приводит слова игрока Interia.pl.

Напомним, что 24 марта сборная Польши встретится с командой России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Адам Навалка Гжегож Крыховяк
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