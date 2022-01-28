Крыховяк назвал позорным уход Соузы из сборной Польши

Хавбек «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал о своем отношении к поступку португальского тренера Паулу Соузы. Специалист покинул национальную команду перед стыковыми матчами ЧМ-2022 и перешел во «Фламенго».

«Это решение вызывает отвращение. Просто позор. Но, как мне показалось, многие игроки были рады его уходу. У тренера не было контакта с командой. Думаю, расставание с ним пойдет нам только на пользу», - передает слова Гжегожа Interia.pl.

Сборная Польши является соперником команды России по стыковому матчу чемпионата мира-2022. Поединок состоится в Москве 24 марта.