Буффон рассказал, планирует ли сыграть на ЧМ-2022

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, которому сегодня, 28 января, исполнилось 44 года, не планирует участвовать в чемпионате мира-2022, если «скуадра адзурра» туда квалифицируется.

«Я больше не мечтаю о поездке в Катар. Футбольная динамика заставляет меня задуматься о том, что это невозможно. Пригодился бы я в раздевалке сборной? Думаю, у Бонуччи и Кьеллини тоже громадный опыт», - передает слова Джиджи Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии неожиданно заняла второе место в групповом раунде отбора ЧМ-2022 и теперь выступит в стыковых играх. Первым соперником команды Манчини будет Северная Македония.