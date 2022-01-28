Сборная Канады лидирует в отборе на чемпионат мира в зоне КОНКАКАФ и имеет хорошие шансы на второе в своей истории попадание на мундиаль.

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис из-за проблем с сердцем мог помочь сборной Канады в игре против Гондураса только морально. Это он и старался делать во время эфира в Twitch. Реакцию Дэвиса на второй гол своей национальной команды показал DAZN в «Твиттере».

Alphonso Davies’ reaction to Jonathan David’s goal is pure gold pic.twitter.com/TYVFZJIkEz — DAZN Canada (@DAZN_CA) January 28, 2022

Сборная Канады пока лишь раз выступала на чемпионате мира. Это было в далёком 1986 году, когда мундиаль проходил в Мексике. Канадцы тогда заняли последнее место в своей группе, проиграв три матча с общим счётом 0:5.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре.