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Чемпионат мира по футболу 2022

​Дэвис эмоционально отреагировал на гол Канады – команда может попасть на чемпионат мира второй раз в истории видео

28 Января 2022 • 10:58 Комментировать

Сборная Канады лидирует в отборе на чемпионат мира в зоне КОНКАКАФ и имеет хорошие шансы на второе в своей истории попадание на мундиаль.

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис из-за проблем с сердцем мог помочь сборной Канады в игре против Гондураса только морально. Это он и старался делать во время эфира в Twitch. Реакцию Дэвиса на второй гол своей национальной команды показал DAZN в «Твиттере».

 

Сборная Канады пока лишь раз выступала на чемпионате мира. Это было в далёком 1986 году, когда мундиаль проходил в Мексике. Канадцы тогда заняли последнее место в своей группе, проиграв три матча с общим счётом 0:5.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Альфонсо Дэвис
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