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Чемпионат мира по футболу 2022

Кубку мира исполнилось 50 лет

28 Января 2022 • 07:14 Комментировать

Нынешний трофей, вручаемый лучшей сборной мира раз в четыре года, отметил свое 50-летие. Кубок, который был презентован ФИФА 27 января 1972 года, был изготовлен в Италии мастером по имени Сильвио Гаццанига и потребовался он после того, как бразильская сборная в 1970 году в третий раз выиграла чемпионат мира и, согласно существовавшему тогда правилу, забрала себе Кубок мира на «вечное хранение» (другое дело, что в 1983 году его выкрали и так и не нашли, но это уже другая история).

По правилам, утвержденным перед чемпионатом мира 1974 года, новый кубок теперь всегда хранится в ФИФА, а команде-победительнице вручается его позолоченная копия. Высота трофея - 36,8 сантиметров, он стилизован под двух человек, держащих на руках землю. Масса изготовленного из 18-каратного золота трофея - 6,17 килограмм.

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Кубок Мира
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