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Чемпионат мира по футболу 2022

Гол Луиса Суареса принес Уругваю важную победу

28 Января 2022 • 04:13 Комментировать
Парагвай
0:1
Уругвай
окончен

Луис Суарес забил единственный мяч встречи между Парагваем и Уругваем в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2022. Нападающий мадридского «Атлетико» отличился в начале второго тайма, и его удачный удар позволил Уругваю с седьмого места в турнирной таблице прыгнуть сразу на четвертое.

Первые три уверенно заняты Бразилией, Аргентиной и Эквадором (причем первые две сборные уже квалифицировались официально), поэтому основная борьба разворачивается именно за последнюю путевку, на которую с примерно равными шансами претендуют Колумбия, Перу, Чили, Уругвай и Боливия.

А вот Парагвай после этого поражения практически растерял шансы пробиться на чемпионат мира. Венесуэла же лишилась этой перспективы уже давно, прочно обосновавшись на последнем месте.

Парагвай - Уругвай 0:1 (0:0)

Гол: Луис Суарес, 50.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Сборная Уругвая
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