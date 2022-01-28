Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин пообещал смелый футбол в стыковых матчах

28 Января 2022 • 01:50 Комментировать

Сборной России придется пройти через горнило стыковых матчей ради вожделенной путевки на чемпионат мира в Катаре. 24 марта команда, тренируемая Валерием Карпиным, сразится в поединке со сборной Польши, которая до сих пор не определилась с главным тренером. Между тем в сборной России смена тренера произошла в прошлом году - и Валерий Карпин полон решимости удивить скептиков хорошим футболом уже в стыковых матчах.

- Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли - другой вопрос. Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь..., - заявил Карпин, находясь в эфире Первого спортивного радио.

На прошлом чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России, сборная добралась до четвертьфинала и это стало лучшим достижением за более чем 50 лет, включая и выступления сборной СССР.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
01:50 · Чемпионат мира 2022
Карпин пообещал смелый футбол в стыковых матчах
00:40 · Чемпионат мира 2022
Раньери может возглавить сборную Польши слухи
00:30 · Чемпионат мира 2022
«Сага продолжается»: Глава польского футбольного союза заявил, что переговоры с Шевченко не прекращались
27 Января
20:20 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Возможно, кто-то в игре с Хорватией испугался соперника, громких имён»
20:14 · Чемпионат мира 2022
Андрей Шевченко – главный тренер сборной Польши: Хорошо или плохо для России 2
20:12 · Чемпионат мира 2022
Шевченко в сборной Польши не будет – ему не удалось разорвать действующий контракт с «Дженоа» 1
19:48 · Чемпионат мира 2022
​Карпин назвал самый запоминающийся матч в «Лужниках»
19:38 · Чемпионат мира 2022
​Уже 14 сборных вышли на чемпионат мира, список пополнила сборная Ирана
19:33 · Чемпионат мира 2022
​Карпин высказался о внедрении в России Fan ID
18:38 · Россия. Премьер-лига
​Карпин высказался о работе Ваноли в «Спартаке»
16:44 · Чемпионат мира 2022
​Бельгия может потерять первое место в рейтинге ФИФА уже этой ночью – бельгийцы лидировали более трёх лет 2
13:09 · Россия. Премьер-лига
Глушаков хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2022
06:24 · Чемпионат мира 2022
Экс-футболист сборной Италии и «Ювентуса»: «Я бы ни за что не позвал обратно в сборную Балотелли»
05:06 · Чемпионат мира 2022
В отсутствие Месси капитаном сборной Аргентины будет Ди Мария
26 Января
23:47 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Говорить о выборе Инсинье сейчас кажется преждевременным»
Все новости
Рекомендуем