Карпин пообещал смелый футбол в стыковых матчах

Сборной России придется пройти через горнило стыковых матчей ради вожделенной путевки на чемпионат мира в Катаре. 24 марта команда, тренируемая Валерием Карпиным, сразится в поединке со сборной Польши, которая до сих пор не определилась с главным тренером. Между тем в сборной России смена тренера произошла в прошлом году - и Валерий Карпин полон решимости удивить скептиков хорошим футболом уже в стыковых матчах.

- Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли - другой вопрос. Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь..., - заявил Карпин, находясь в эфире Первого спортивного радио.

На прошлом чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России, сборная добралась до четвертьфинала и это стало лучшим достижением за более чем 50 лет, включая и выступления сборной СССР.