Проблемы с подписанием Андрея Шевченко заставляют Футбольный союз Польши обращаться к альтернативам. По убеждениям СМИ, главный тренер команды должны был стать известным на днях, и фаворитом считался экс-тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко.

Но, поскольку в контракте украинца с бывшей командой были пункты, которые мешают в настоящем приступить к работе со сборной, польские футбольные чиновники ведут переговоры с другими тренерами, среди которых именитый итальянский специалист Клаудио Раньери.

Одним из главных и последних достижений итальянца было чемпионство в Англии с «Лестером» в 2016 году, но после этого следовала череда неудачных визитов в ряд европейских клубов. В начале недели 70-летний специалист был уволен из «Уотфорда».

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша пообещал, что представит нового тренера национальной команды 31 января в Варшаве на Национальном стадионе.