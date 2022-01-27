Карпин: «Возможно, кто-то в игре с Хорватией испугался соперника, громких имён»

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин вспомнил поражение от Хорватии в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира. В частности, наставник прокомментировал сказанные Фёдором Смоловым слова после игры, который заявил, что футболисты испугались.

«Чего боялись? Ответственности за результат, перед болельщиками. Возможно, кто-то испугался соперника, громких имен. Очень много страхов. Смолов подтвердил то, что сказал и я», - поделился Карпин в эфире радио «Первое спортивное».

Напомним, что в марте россиянам будет предоставлен второй шанс добыть путевку на мундиаль – подопечные Карпина сыграют в стыковых поединках, а первым соперником станет сборная Польши.