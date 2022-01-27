Андрей Шевченко – главный тренер сборной Польши: Хорошо или плохо для России

Когда Шева вернулся в Италию, в тот момент казалось, что его ждёт невероятное будущее – сохранение прописки в высшем дивизионе для «Дженоа», еврокубки с амбициозной командой и долгожданное назначение в «Милан». Однако реалии в Генуе оказались далеки от ожиданий. В 10 турах Серии А под руководством Андрея Николаевича «грифоны» набрали лишь три очка и справедливо шли в зоне вылета. Увы, но украинскому специалисту не удалось сделать чудо с командой, у которой один из сильнейших составов в лиге. Боссы «Дженоа» не выдержали напора фанатов и сдались – уволили Шевченко.

Долго без работы Андрей Николаевич не оставался. Польский футбольный союз и Шевченко согласовали условия контракта. Зарплата тренера составит 2,5 млн евро в год. Официально украинского специалиста объявят главным тренером сборной Польши 31 января на Национальном стадионе. Таким образом, после работы на клубном уровне Шева возвращается к работе в сборной. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, почему Андрей Шевченко принял предложение сборной Польши и как это назначение повлияет на шансы сборной России в стыковых матчах отбора к ЧМ-2022.

Польский футбольный союз имел несколько претендентов на должность главного тренера. Был вариант с возвращением Адама Навалки, но практически сразу же его отбросили. Президент местного футбольного союза Цезарий Кулеша был не прочь пригласить наставника «Гурника» из Забже Яна Урбана. В своё время Навалка тоже приходил из Забже и успешно выступал с национальной командой. А вот Мацея Скоржи вытянуть из «Леха» было бы намного сложнее.

Андрей Шевченко изначально запросил зарплату в 3 млн евро в год. Предыдущему тренеру сборной Польши Паулу Соузе платили 850 тысяч в год. Для польской стороны сумма, названная украинцем, оказалась большой. В итоге Шеву уломали на 2,5 млн, а часть зарплаты украинцу будут платить спонсоры. Что интересно, контракт с «Дженоа» официально пока не расторгнут. Если бы Шева до 2024 года нигде не трудоустроился, тогда «грифоны» так бы и выплачивали ему 2,3 млн евро в год. Именно поэтому в «Дженоа» только и мечтали, чтобы Шева быстрее нашёл себе работу, ведь в таком случае «грифоны» освобождаются от выплаты компенсации.

Первым испытанием для Шевченко в роли главного тренера сборной Польши будет матч с Россией в стыках к мундиалю. Польских журналистов и фанатов смутил политический фактор: якобы Андрей Николаевич будет сосредоточен не на футбола, а на информационной войне между Россией и Украиной. Кроме того, поляки считают назначение украинца рискованным решением, ведь у того мало опыта, тогда как сборной нужен результат сразу же. У них есть сомнения, что Шева сможет себя реализовать за пределами родной страны.

Репутация Шевченко не пошатнулась после провала в «Дженоа». Все прекрасно понимали, в какой проблемный клуб пришёл специалист. Не факт, что Клопп или Гвардиола в таких же обстоятельствах показали бы результат лучше. Теперь тренерская карьера украинца продолжается в польской сборной. Если Андрей Николаевич вновь не даст результат, тогда его перспективы могут серьёзно пострадать. Возможно, в случае провала придётся ехать на родину реанимировать карьеру. Впрочем, Шева, будучи ещё футболистом, не раз доказывал, что не боится рисковать.

Несмотря на то, что в Польше неоднозначно восприняли назначение Шевченко, футболисты сборной Польши наверняка с уважением отнесутся к 45-летнему специалисту. В преддверии матча с Россией все хотят только победы и будут работать на общее благо. Помочь Шевченко на тренерском мостике должны экс-игроки польской сборной Ежи Дудек и Лукаш Пищек, которые близки к тому, чтобы войти в штаб. Если специалист найдёт общий язык с лидерами команды Робертом Левандовски и Войцехом Щенсны, тогда и с остальными парнями будет взаимопонимание. Поможет ли смена тренерского штаба ближайшему сопернику? Сборной России не нужно рассчитывать на то, что уход Соузы и назначение Шевченко как-то ослабит поляков. Кардинальных тактический и кадровых изменений не будет, а поэтому команде Карпина нужно рассчитывать на свои силы, а не надеяться на проблемы других.

Владислав АВРАМЕНКО