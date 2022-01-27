​Карпин назвал самый запоминающийся матч в «Лужниках»

В конце марта сборная России проведёт ключевые матчи в борьбе за билет на чемпионат мира 2022 года. Команда Валерия Карпина полуфинал стыковых игр против Польши и потенциальный финал против Швеции или Чехии проведёт в «Лужниках». Между тем, тренера попросили назвать его самый запоминающийся матч из тех, которые проходили на этом стадионе.

«Было много матчей, но самым запоминающимся является матч с Украиной. Все о нём помнят», - сказал Карпин Первому спортивному радио.

Напомним, что в 1999 году сборные России и Украины сыграли вничью со счётом 1:1. Российская сборная вела после гола Валерия Карпина, но упустила победу из-за ошибки Александра Филимонова. Как следствие, сборная России не попала даже в стыковые игры за право выступить на Евро-2000.