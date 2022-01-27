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​Карпин высказался о внедрении в России Fan ID

27 Января 2022 • 19:33 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу внедрения в России системы Fan ID.

Закон о Fan ID был принят в конце прошлого календарного года. Он начнёт работать с лета. Согласно закону, купить билет на спортивное мероприятие можно будет только при наличии так называемого паспорта болельщика.

В интервью Первому спортивному радио Карпин заявил, что он не вникал в то, как будет работать система Fan ID.  При этом тренер считает, что система будет доставлять болельщикам неудобства.

«Например, завтра мой тесть захочет пойти на футбол, но не сможет без Fan ID. Где его оформлять? Люди не знают, где купить билет на футбол, а вы говорите о Fan ID», - сказал Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России fan id
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