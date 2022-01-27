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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин: «В стыковых играх сборная России будет играть в смелый футбол»

27 Января 2022 • 19:15 Комментировать (1)

Меньше двух месяцев остаётся до полуфинала «стыков» между сборными России и Польши. Команды сойдутся в «Лужниках», и победитель дуэли пробьётся в финал, где будет разыграна путёвка на чемпионат мира.

В интервью Первому спортивному радио главный тренер российской сборной Валерий Карпин назвал сборную Польши тёмной лошадкой. По словам специалиста, состав польской команды более-менее понятен, но учитывая отсутствие главного тренера, сложно понять, в какой футбол будет играть соперник.

Карпин сказал, что сборная России в сложившейся ситуации будет играть от себя.

«Будем играть в смелый футбол, играть в атаку. Мы хотим так сыграть, но получится ли – другой вопрос»,- заявил Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Января 2022 в 19:31
Решил зашугать противника )))
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