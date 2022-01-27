Экс-футболист сборной Италии и «Ювентуса»: «Я бы ни за что не позвал обратно в сборную Балотелли»

Эмануэле Джаккерини считает плохой затеей идею Роберто Манчини пригласить Марио Балотелли обратно в сборную Италии. По мнению Джаккерини, это бесполезно, потому что на подходе много молодежи, в то время как Балотелли уже 31 год.

- Я бы ни за что не вернул его в состав сборной. Есть ведь много молодежи, готовой к играм за сборную. Да, может, он хорошо выступает в Турции, но мы помним этого парня, который постоянно выкидывал какие-то глупые и странные вещи, - заявил Джаккерини, слова которого приводит pianetamilan.it.

Джаккерини выступал за «Ювентус» с 2011 по 2013 год, а с 2012 по 2016 сыграл 29 матчей в футболке «скуадры адзурры».