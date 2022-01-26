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Манчини: «Говорить о выборе Инсинье сейчас кажется преждевременным»

26 Января 2022 • 23:47 Комментировать

Чемпион Европы в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье этим летом перейдёт в канадский клуб «Торонто», который выступает в МЛС. 

Решение капитана «Наполи» породило  бурю обсуждений касательного его будущего  в составе «адзурри». С одной стороны, Лоренцо всего 30, и в таком возрасте ещё можно быть полезным, а с другой, уровень североамериканской лиги вряд ли сможет гарантировать стабильно качественный игровой тонус. 

Тренер сборной Италии Роберто Манчини на пресс-конференции ответил на вопрос касательно того, сможем ли мы увидеть Инсинье в синей футболке после его переезда за океан: 

«Я не знаю, что будет делать Лоренцо. Стыковые игры в марте, а он все еще здесь, я не вижу никаких проблем. Затем будет окно в сентябре, а затем, в конце концов, чемпионат мира. Говорить об этом сейчас мне кажется преждевременным».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Лоренцо Инсинье
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