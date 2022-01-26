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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини заявил, что форвард «Сассуоло» может стать основным в сборной Италии на ЧМ 2022

26 Января 2022 • 19:24 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини предположил, что его команда скоро может поменять игровую схему. Также экс-наставник «Зенита» добавил, что основным нападающим сборной на чемпионате мира 2022 года может стать форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка.

«Мы всегда верили в Скамакку. У него есть все необходимые технические и физические качества. Всё зависит от него. Он забивает голы и регулярно играет, что довольно важно для молодого игрока. Вполне возможно, что он станет нашим основным нападающим на чемпионате мира. Смотря как всё сложится к тому времени», – заявил Манчини на своей пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Джанлука Скамакка
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