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Шевченко может войти в список пяти самых высокооплачиваемых тренеров сборных Европы, если примет предложение польского союза слухи

25 Января 2022 • 21:23 Комментировать

Украинец Андрей Шевченко уже в ближайшее время может быть объявлен новым главным тренером сборной Польши. Местный футбольный союз неожиданно принял решение удовлетворить требования специалиста.

Об этом сообщил журналист Пётр Слонка, добавив, что Шевченко может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории польской национальной команды. Более того, платить ему зарплату будет частный спонсор, а именно державная компания.

Слонка также предполагает, что Шевченко таким образом войдет в список пяти самых дорогих наставников европейских сборных на данный момент. К слову, ранее говорилось о годовом окладе в размере двух с половиной миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Польши
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