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Кассано рассказал, как воспринял возвращение Балотелли в сборную Италии

25 Января 2022 • 11:49 Комментировать

Экс-форвард «Ромы» и мадридского «Реала» Антонио Кассано поделился своим мнением о возвращении нападающего Марио Балотелли в национальную сборную Италии.

«Я в курсе, что Балотелли привел себя в хорошую форму, он похудел. Я общался с Монтеллой, который тренирует Марио в Турции. Винченцо отзывался о нем в положительном ключе. Думаю, Балотелли будет полезен сборной», - поведал Антонио в эфире Bobo TV.

31-летний форвард с лета 2021 года выступает за клуб «Адана Демирспор». На его счету восемь голов и три ассиста в 19 матчах Суперлиги.

Напомним, что в марте сборная Италии поборется в стыках за путевку на ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Антонио Кассано Марио Балотелли
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