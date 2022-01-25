Экс-игрок сборной Италии: «Балотелли способен сотворить что-то фантастическое на поле»

Форвард Марио Балотелли впервые за долгое время получил вызов в сборную Италии. Бывший игрок миланского «Интера» и «скуадры адзурры» Даниэле Адани отреагировал на эту новость.

«Роберто Манчини следит за всеми игроками. Он знает, что Марио способен сотворить что-то фантастическое на поле. Роберто нужен Балотелли, он хорошо знаком с ним. Камбэк Марио интригует. Такой игрок явно не помешает команде в решающие моменты», - передает слова Адани Bobo TV.

Напомним, что в марте сборная Италии сыграет первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022. Подопечным Манчини будет противостоять Северная Македония. В случае победы итальянцы встретятся с португальцами или турками.