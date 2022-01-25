Япония или Австралия – кто не поедет на чемпионат мира в Катар

Порой нам небезосновательно кажется, что все конкурентоспособные сборные азиатской зоны можно сосчитать по пальцам одной руки. И это даже с учётом примкнувшей туда в поисках лучшей жизни австралийской дружины: футбольной федерации этой страны однажды надоело, что судьба попадания на ЧМ сборной, представляющей целый континент, зависит от стыков с 5-й командой южноамериканской зоны КОНМЕБОЛ. Наверняка многие удивятся, но попытать счастья в отборе на ЧМ 2022 от Азии в этот раз вышли на старт сразу 46 участников! Шесть самых декоративных из них отсеялись очень быстро, ещё в 2019-м: два стыковых матча интервалом в неделю – и мучения позади. Проблема в том, что от этого средний уровень соревнования принципиально сильнее не стал.

Второй раунд: разминка для фаворитов

Именно с этой стадии начали свои выступления абсолютно все местные претенденты на поездку в Катар. Удивительно, но начала его даже сборная, которая в путёвке туда уже давно не нуждается, – непосредственно катарская. Дело в том, что второй раунд отбора на ЧМ 2022 также является квалификацией на Кубок Азии 2023, а дарить абонемент на эти соревнования будущей стране-хозяйке мундиаля никто не обязан. И катарские футболисты подтвердили свою состоятельность – они выиграли группу под литерой «Е», добились всех своих локальных задач и прекратили дальнейшее участие в отборе, уступив своё место в следующем раунде сборной Ливана.

Из других примечательных событий второго этапа можно выделить очередные рекорды результативности, которые стали возможны всё ещё из-за огромного числа команд-пассажиров. Так, за два матча на суммарные 0-24(!) от Ирана оформилась сборная Камбоджи (можно себе представить нынешний уровень футболистов из Пакистана, которых камбоджийцы уверенно выкинули из турнира на первой стадии). Фавориты же предсказуемо не испытали и малейших затруднений с проходом дальше. Особенно хочется отметить сборную Японии, футболисты которой расщедрились на 46 забитых мячей всего в восьми матчах раунда! А некоторые продолжают утверждать, что это в Европе отбор предсказуемый и неинтересный…

Заключительный отсев

И вот мы подошли к единственному занимательному этапу азиатского отбора, который к тому же находится прямо сейчас в самом разгаре. Из не добравшихся досюда сборных скучать имеет смысл разве что по Узбекистану. Дружина Элдора Шомуродова выступила достойно, сам бывший форвард «Ростова» с 7 мячами стал лучшим бомбардиром отборочной кампании в её составе. Не повезло с группой – мощные саудовцы и крепкие палестинцы отобрали у узбеков слишком много очков, чтобы те могли рассчитывать на выход в финальную пульку со второго места.

Группа «А», скорее уже стань историей

В третьем отборочном раунде 12 сильнейших команд, поделённые на две равные группы, борются за 4 прямые путёвки в Катар. Пятую азиатам никто не гарантировал – тем не менее виртуально она у них есть, и о ней мы поговорим чуточку позже.

Итак, позади 6 туров из 10. И, увы, в группе «А» никакой интриги фактически уже не существует. Иран и Южная Корея оторвались от ближайшего преследователя на 8 очков – командам осталось лишь выяснить, какая из них займёт первое место, что не является принципиальным. Поэтому Сердара Азмуна и Хён Мин Сона, которые, к слову, являются главными голеодорами своих сборных, уже можно смело поздравлять с неминуемым визитом на главный футбольный праздник планеты. А вот за третье место в этой группе развернётся настоящая война. Прямо сейчас на нём находится дружина из ОАЭ, далее с интервалом в одно очко располагаются Ливан и Ирак соответственно. Даже занимающая последнюю строчку Сирия отстаёт от зоны стыков всего на 4 очка и имеет реальные шансы побороться.

Несмотря на очень невыразительное выступление в первом круге, Эмираты всё ещё выглядят большими фаворитами в этом квартете аутсайдеров. Глобальная проблема всех участников «подвальной» схватки состоит в том, что в параллельной группе третье место, скорее всего, займёт какой-нибудь гранд (по меркам зоны АФК, разумеется), и он будет считаться большим фаворитом в лобовом двухматчевом противостоянии.

Группа «B». Спасибо, что ты есть, Австралия

И всё-таки очень хорошо, что австралийцы когда-то решили перебазироваться под эгиду азиатской конфедерации. Иначе судьбу секстета под литерой «В» постигла бы абсолютно такая же участь, что и её азбучную предшественницу – Саудовская Аравия (16 очков) и Япония (12) уже давно праздновали бы свой выход на мундиаль. Сейчас же у этих ребят есть очень достойный конкурент – коллектив сильнейших футболистов с родины кенгуру после 6 туров набрал 11 зачётных баллов.

И всё же, предрекая тройную борьбу за две прямые путёвки, преувеличивать интригу не стоит и здесь – саудовцы имеют солидный запас прочности. В первом круге они смогли набрать 4 очка в двух матчах с главными соперниками – сначала дома одолели японцев, а затем удержали боевые нули одним дождливым вечером в Сиднее. А главное – лидеры группы «B», в отличие от конкурентов, твёрдо решили не терять очки там, где им это не под стать. Сейчас всё выглядит так, что даже в случае двух поражений японцам и австралийцам во втором круге, Саудовская Аравия всё равно благополучно обзаведётся прямой путёвкой в Катар. Ведь её соперникам предстоит ещё самим потерять очки как минимум однажды – в матче друг с другом.

Пожалуй, ключевая игра всего второго круга состоится 24 марта. В 9-м туре австралийцы будут принимать японцев. Но для того, чтобы этот матч действительно стал определяющим, коллективу Грэма Арнольда предстоит доказать, что они сумели оправиться после неудачного отрезка. Напомним, что «соккероуз» стартовали в третьем отборочном раунде с трёх побед подряд, а вот в следующих трёх турах они смогли поживиться лишь двумя очками. Причём потерю зачётных баллов с Китаем в последнем туре плановой никак не назовешь. До решающей схватки с японцами Австралии предстоит не оступиться с Оманом и Вьетнамом, благо последний – единственный коллектив третьего раунда, потерявший даже теоретические шансы на ЧМ 2022.

Япония жаждет остаться второй

Японцы же наоборот – запрягали очень долго. Оставшись без Такуми Минамино, они умудрились стартовать с домашнего поражения от Омана в первом туре. Затем «самураи» не устояли и в Саудовской Аравии. Но свой главный на сегодняшний день матч отбора они всё-таки выиграли, вырвав победу на 86-й минуте у австралийцев в 4-м туре.

Стоит отметить, что против японцев выступает календарь соревнований. Уже 1 февраля им предстоит принимать лидеров группы, саудовцев, на своём поле. И этот матч будет иметь важнейшее значение для обеих команд. В свою очередь австралийцам предстоит помериться силами с аравийцами лишь в заключительный 10-й игровой день. И существует довольно большая вероятность, что этот матч будет принципиальным только для одной из команд. Поэтому представителям Страны восходящего солнца важно оставаться хозяевами своей турнирной судьбы вплоть до самого последнего тура и лишь в крайнем случае рассчитывать на чью-то помощь. А иначе коллектив Хадзимэ Мориясу может постичь незавидная участь команды с третьего места.

Последнее препятствие азиатов – южноамериканское

Насколько эта участь незавидная? Начиная с отбора 2022 – особенно. Дело в том, что команде, занявшей 3-е место в своей группе, сначала надо будет выиграть двухматчевое противостояние с аналогичной командой из соседней группы. Но и это ещё даже не полбеды. В 2018-м победитель такого противостояния получал в качестве самого последнего препятствия 4-ю команду зоны КОНКАКАФ. Так, например, австралийцы отобрались на ЧМ в Россию, одолев Гондурас. В этот раз последнего участника от Азии будет экзаменовать 5-я команда зоны КОНМЕБОЛ, а ею с высокой долей вероятности станет Чили, Колумбия или Уругвай. Чувствуется определённая разница с Гондурасом, не так ли? И если своего потенциального соперника, из оказавшейся на поверку слабой группы «А», японцы (как и австралийцы) должны проходить со свистом, то перед решающей битвой с представителем Южной Америки на «самураев» едва ли кто-то отважится поставить.

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Ближайшие матчи отбора в зоне АФК

7-й тур, 27 января

Австралия – Вьетнам

Япония – Китай

Ливан – Южная Корея

Иран – Ирак

ОАЭ – Сирия

Саудовская Аравия – Оман

8-й тур, 1 февраля

Япония – Саудовская Аравия

Сирия – Южная Корея

Вьетнам – Китай

Ливан – Ирак

Иран – ОАЭ

Оман – Австралия

Игорь КАСИМОВ