Балотелли надеется помочь сборной Италии пробиться на чемпионат мира

Марио Балотелли вернулся в сборную Италии, он был вызван Роберто Манчини на сбор, который начнется в среду. Балотелли считает, что он все еще способен представлять чемпионов Европы на самом высоком уровне - об этом он поведал журналистам La Gazzetta Dello Sport.

- Я в порядке. В 31 год быть вызванным в сборную - по-моему, это вполне нормально. Ненормально не получать в этом возрасте приглашение! Я надеюсь и желаю видеть Италию на чемпионате мира, она заслуживает это. Ясности нет, предстоят стыковые матчи, но это возможно, - заявил Балотелли.

Марио выступал за сборную Италии с 2010 по 2018 год, в 36 матчах он забил четырнадцать голов.