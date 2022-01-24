Манчини вернул Балотелли в сборную Италии

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини огласил список 35 футболистов, которых он желает видеть на сборах национальной команды во второй половине текущей недели, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Через два месяца Италии предстоит сражаться в плей-офф за право участия в финальной части чемпионата мира в Катаре, сперва, 24 марта, будет первый стык с Северной Македонией, затем, если итальянцы выиграют, 29 марта сыграют с турками либо португальцами.

Среди призванных на сборы - новые имена, как Жоао Педро из «Кальяри», о недавнем свершении которого мы уже сообщали, Луис Фелипе, а также имя «новое-старое» - Марио Балотелли.