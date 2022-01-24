​Смолов рассказал, в чём преимущество сборной России в игре с Польшей

Ровно через два месяца сборные России и Польши скрестят шпаги на поле «Лужников» в полуфинале стыковых игр. Победитель пройдёт дальше и будет сражаться за билет на чемпионат мира-2022 со Швецией или Чехией.

У сборной Польши, ближайшего соперника сборной России, возникли проблемы. Несколько недель назад тренерское кресло не без скандала покинул Паузу Соуза, и национальная команда осталась без наставника.

Форвард сборной России Фёдор Смолов в интервью для пресс-службы «Динамо» назвал тренерскую ситуацию в сборной Польши ненормальной. При этом футболист видит в этой ситуации преимущество российской сборной.

«По большому счёту, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться», - сказал Смолов.