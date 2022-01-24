Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Смолов рассказал, в чём преимущество сборной России в игре с Польшей

24 Января 2022 • 18:34 Комментировать

Ровно через два месяца сборные России и Польши скрестят шпаги на поле «Лужников» в полуфинале стыковых игр. Победитель пройдёт дальше и будет сражаться за билет на чемпионат мира-2022 со Швецией или Чехией.

У сборной Польши, ближайшего соперника сборной России, возникли проблемы. Несколько недель назад тренерское кресло не без скандала покинул Паузу Соуза, и национальная команда осталась без наставника.

Форвард сборной России Фёдор Смолов в интервью для пресс-службы «Динамо» назвал тренерскую ситуацию в сборной Польши ненормальной. При этом футболист видит в этой ситуации преимущество российской сборной.

«По большому счёту, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться», - сказал Смолов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
18:34 · Чемпионат мира 2022
​Смолов рассказал, в чём преимущество сборной России в игре с Польшей
18:27 · Чемпионат мира 2022
​Смолов назвал главную причину, по которой сборная России не вышла на чемпионат мира напрямую
18:19 · Чемпионат мира 2022
​Смолов оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира
17:40 · Чемпионат мира 2022
​Блаттер: «Сожалел, когда объявил, что чемпионат мира пройдёт в Катаре»
17:25 · Италия. Серия А
​Ибрагимович рискует пропустить стыковые матчи весной, Швеция – потенциальный соперник России
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Карпин приехал в лагерь «Спартака» - клуб показал фото фото
09:35 · Россия. Премьер-лига
Карпин приехал на сбор «Спартака»
23 Января
19:50 · Чемпионат мира 2022
На Украине сообщили, что Шевченко согласовал контракт со сборной Польши 27
00:51 · Чемпионат мира 2022
В Польше уверены, что Шевченко согласится возглавить польскую сборную по футболу
22 Января
23:59 · Чемпионат мира 2022
​Салах или Мане не поедет на чемпионат мира-2022: жеребьёвка решающего этапа отбора в КАФ
23:54 · Чемпионат мира 2022
Юрген Клинсманн: «Если Месси выиграет чемпионат мира в Катаре, то сравняется с Марадоной»
21:41 · Чемпионат мира 2022
Заха - первый англичанин, который сыграет против сборной Англии
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ
13:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Я давным-давно сказал, что лимит на легионеров - зло»
12:46 · Италия. Серия А
Карпин высказался о положении Миранчука в «Аталанте»
Все новости
Рекомендуем