​Смолов назвал главную причину, по которой сборная России не вышла на чемпионат мира напрямую

Сборная России уже могла держать в своих руках билет на чемпионат мира 2022 года. Команде Валерия Карпина нужно было не проиграть Хорватии в заключительной игре отбора, но в дождливом Сплите случилось поражение 0:1. Теперь российской национальной команде предстоит сражаться за путёвку в стыковых играх.

Давая интервью пресс-службе «Динамо», нападающий Фёдор Смолов согласился с главным тренером команды Валерием Карпиным. Футболист тоже считает, что главная причина поражения заключается в психологии. По мнению Смолова, злую шутку с командой сыграл тот факт, что ничья её устраивала.

«Думаю, что мы проиграли ещё до игры, потому что испугались», - поделился своим мнением Смолов.