​Смолов оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов оценил шансы сборной России оказаться на чемпионате мира в Катаре.

Чтобы получить билет на мундиаль, российской национальной команде нужно в марте одержать две победы в «стыках» - над Польшей и над победителем дуэли Швеция – Чехия.

В интервью для пресс-службы «Динамо» Смолов сказал, что сборная России имеет «хорошие шансы» на попадание на чемпионат мира. Свою позицию футболист объяснил тем, что обе игры команда Валерия Карпина будет проводить на своём поле. Смолов считает, что на международном уровне фактор своего поля очень важен. Фёдор выразил надежду на то, что сборную России с трибун поддержит много болельщиков.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.