Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Смолов оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира

24 Января 2022 • 18:19 Комментировать

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов оценил шансы сборной России оказаться на чемпионате мира в Катаре.

Чтобы получить билет на мундиаль, российской национальной команде нужно в марте одержать две победы в «стыках» - над Польшей и над победителем дуэли Швеция – Чехия.

В интервью для пресс-службы «Динамо» Смолов сказал, что сборная России имеет «хорошие шансы» на попадание на чемпионат мира. Свою позицию футболист объяснил тем, что обе игры команда Валерия Карпина будет проводить на своём поле. Смолов считает, что на международном уровне фактор своего поля очень важен. Фёдор выразил надежду на то, что сборную России с трибун поддержит много болельщиков.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
18:34 · Чемпионат мира 2022
​Смолов рассказал, в чём преимущество сборной России в игре с Польшей
18:27 · Чемпионат мира 2022
​Смолов назвал главную причину, по которой сборная России не вышла на чемпионат мира напрямую
18:19 · Чемпионат мира 2022
​Смолов оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира
17:40 · Чемпионат мира 2022
​Блаттер: «Сожалел, когда объявил, что чемпионат мира пройдёт в Катаре»
17:25 · Италия. Серия А
​Ибрагимович рискует пропустить стыковые матчи весной, Швеция – потенциальный соперник России
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Карпин приехал в лагерь «Спартака» - клуб показал фото фото
09:35 · Россия. Премьер-лига
Карпин приехал на сбор «Спартака»
23 Января
19:50 · Чемпионат мира 2022
На Украине сообщили, что Шевченко согласовал контракт со сборной Польши 27
00:51 · Чемпионат мира 2022
В Польше уверены, что Шевченко согласится возглавить польскую сборную по футболу
22 Января
23:59 · Чемпионат мира 2022
​Салах или Мане не поедет на чемпионат мира-2022: жеребьёвка решающего этапа отбора в КАФ
23:54 · Чемпионат мира 2022
Юрген Клинсманн: «Если Месси выиграет чемпионат мира в Катаре, то сравняется с Марадоной»
21:41 · Чемпионат мира 2022
Заха - первый англичанин, который сыграет против сборной Англии
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ
13:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Я давным-давно сказал, что лимит на легионеров - зло»
12:46 · Италия. Серия А
Карпин высказался о положении Миранчука в «Аталанте»
Все новости
Рекомендуем