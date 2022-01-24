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Чемпионат мира по футболу 2022

​Блаттер: «Сожалел, когда объявил, что чемпионат мира пройдёт в Катаре»

24 Января 2022 • 17:40 Комментировать

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер высказался по поводу чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Я сожалел, когда объявил, что чемпионат мира пройдёт в Катаре. В докладе специальной комиссии говорилось, что мы не можем проводить чемпионат мира в Катаре из-за климата и из-за того, что страна слишком маленькая. Турнир с 32 командами в такой маленькой стране – это сложно. У меня сложилось впечатление, что это плохое решение, но мои руки были связаны.

В процессе работы появлялись жалобы о жестоком обращении с рабочими в Катаре. Но пересмотреть решение исполкома мы не могли, тем более что комиссия ФИФА сделала вывод, что коррупции при выборе хозяина чемпионата мира не было. Мы могли отменить проведение чемпионата мира в Катаре, но веских причин не было», - слова Блаттера приводит Europe1.

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Йозеф Блаттер
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