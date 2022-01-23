На Украине сообщили, что Шевченко согласовал контракт со сборной Польши

По всей видимости, в скором времени подтвердятся слухи о возможном назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на должность наставника сборной Польши. Местный футбольный союз уже долгое время проявлял интерес к тренеру, который недавно был уволен из «Дженоа».

Несмотря на различные опровержения со стороны как польских чиновников, так и представителей Шевченко, сотрудничество все же согласовано. Об этом сообщил украинский источник vZbirna.

Согласно предоставленным данным, Шевченко будет получать на новом месте работы два с половиной миллиона евро в год. Для завершения сделки тренеру осталось согласовать разрыв соглашения с «Дженоа».

Напомним, сборная Польши – будущий соперник национальной команды России по стыковым матчам отбора на мундиаль.