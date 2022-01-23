Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

На Украине сообщили, что Шевченко согласовал контракт со сборной Польши

23 Января 2022 • 19:50 Комментировать (2)

По всей видимости, в скором времени подтвердятся слухи о возможном назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на должность наставника сборной Польши. Местный футбольный союз уже долгое время проявлял интерес к тренеру, который недавно был уволен из «Дженоа».

Несмотря на различные опровержения со стороны как польских чиновников, так и представителей Шевченко, сотрудничество все же согласовано. Об этом сообщил украинский источник vZbirna.

Согласно предоставленным данным, Шевченко будет получать на новом месте работы два с половиной миллиона евро в год. Для завершения сделки тренеру осталось согласовать разрыв соглашения с «Дженоа».

Напомним, сборная Польши – будущий соперник национальной команды России по стыковым матчам отбора на мундиаль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Польши
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Хасанович Висэйт
23 Января 2022 в 20:03
Мужчина Шева! Настоящая легенда! Слава Украине! Героям слава!
Underdog !
23 Января 2022 в 19:55
А есть такой вариант,что его не пустят в Россию?))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
19:50 · Чемпионат мира 2022
На Украине сообщили, что Шевченко согласовал контракт со сборной Польши 2
00:51 · Чемпионат мира 2022
В Польше уверены, что Шевченко согласится возглавить польскую сборную по футболу
22 Января
23:59 · Чемпионат мира 2022
​Салах или Мане не поедет на чемпионат мира-2022: жеребьёвка решающего этапа отбора в КАФ
23:54 · Чемпионат мира 2022
Юрген Клинсманн: «Если Месси выиграет чемпионат мира в Катаре, то сравняется с Марадоной»
21:41 · Чемпионат мира 2022
Заха - первый англичанин, который сыграет против сборной Англии
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ
13:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Я давным-давно сказал, что лимит на легионеров - зло»
12:46 · Италия. Серия А
Карпин высказался о положении Миранчука в «Аталанте»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил, почему не поехал на сбор ЦСКА
11:33 · Чемпионат мира 2022
Милота дня: дочка Карпина радостно встретила отца 1 видео
21 Января
20:26 · Чемпионат мира 2022
«Я бы никогда не поступил так, как он»: Бывший президент ФИФА Блаттер обрушился с критикой на Инфантино 1
15:21 · Чемпионат мира 2022
Карпин провёл вечер с вокалистом из «Би-2» фото
14:16 · Чемпионат мира 2022
​В РФС высказались о возможном переносе стыковых матчей из «Лужников»
12:40 · Чемпионат мира 2022
Габулов: «Хайкин не соответствует уровню сборной России»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Сафонов - чётко выраженный первый номер сборной России»
Все новости
Рекомендуем