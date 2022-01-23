В Польше уверены, что Шевченко согласится возглавить польскую сборную по футболу

Андрея Шевченко следует рассматривать в качестве главного претендента на место наставника польской сборной, примерно таков тон всех спортивных публикаций в местной прессе на тему кандидатуры наставника национальной сборной.

В частности, об этом сообщает Sportowe Fakty - по информации источника, основным лоббистом идеи является руководитель польского футбольного союза - Цезарий Кулеша. Конкурентом Шевченко является Адам Навалка, но это - запасной вариант, если с Шевченко договориться не получится.

Как мы сообщали ранее, основная проблема в переговорах - это запросы украинского специалиста, который хочет гонорар, в несколько раз превышающий гонорары предыдущих наставников польской сборной.