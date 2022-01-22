​Салах или Мане не поедет на чемпионат мира-2022: жеребьёвка решающего этапа отбора в КАФ

Состоялась жеребьёвка значительного, третьего этапа отборочного цикла на чемпионат мира-2022 в Африканской конфедерации футбола (КАФ). По итогам процедуры были сформированы пять пар. Победитель каждой двухматчевой дуэли получит билет на мундиаль в Катаре.
Стоит отметить попадание в одну пару сборных Египта и Сенегала. Кто-то из связки форвардов «Ливерпуля» Мохамед Салах – Садио Мане не поедет на чемпионат мира.
Египет – Сенегал;
Камерун – Алжир;
Гана – Нигерия;
ДР Конго – Марокко;
Мали – Тунис.
Матчи пройдут в конце марта.
Добавим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре наступившего года.
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