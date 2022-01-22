​Салах или Мане не поедет на чемпионат мира-2022: жеребьёвка решающего этапа отбора в КАФ

Состоялась жеребьёвка значительного, третьего этапа отборочного цикла на чемпионат мира-2022 в Африканской конфедерации футбола (КАФ). По итогам процедуры были сформированы пять пар. Победитель каждой двухматчевой дуэли получит билет на мундиаль в Катаре.

Стоит отметить попадание в одну пару сборных Египта и Сенегала. Кто-то из связки форвардов «Ливерпуля» Мохамед Салах – Садио Мане не поедет на чемпионат мира.

Египет – Сенегал;

Камерун – Алжир;

Гана – Нигерия;

ДР Конго – Марокко;

Мали – Тунис.

Матчи пройдут в конце марта.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре наступившего года.