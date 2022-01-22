Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Салах или Мане не поедет на чемпионат мира-2022: жеребьёвка решающего этапа отбора в КАФ

22 Января 2022 • 23:59 Комментировать

Состоялась жеребьёвка значительного, третьего этапа отборочного цикла на чемпионат мира-2022 в Африканской конфедерации футбола (КАФ). По итогам процедуры были сформированы пять пар. Победитель каждой двухматчевой дуэли получит билет на мундиаль в Катаре.

Стоит отметить попадание в одну пару сборных Египта и Сенегала. Кто-то из связки форвардов «Ливерпуля» Мохамед Салах – Садио Мане не поедет на чемпионат мира.

Египет – Сенегал;

Камерун – Алжир;

Гана – Нигерия;

ДР Конго – Марокко;

Мали – Тунис.

Матчи пройдут в конце марта.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре наступившего года.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Чемпионат Мира-2022 Сборная Египта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
00:51 · Чемпионат мира 2022
В Польше уверены, что Шевченко согласится возглавить польскую сборную по футболу
22 Января
23:59 · Чемпионат мира 2022
​Салах или Мане не поедет на чемпионат мира-2022: жеребьёвка решающего этапа отбора в КАФ
23:54 · Чемпионат мира 2022
Юрген Клинсманн: «Если Месси выиграет чемпионат мира в Катаре, то сравняется с Марадоной»
21:41 · Чемпионат мира 2022
Заха - первый англичанин, который сыграет против сборной Англии
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ
13:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Я давным-давно сказал, что лимит на легионеров - зло»
12:46 · Италия. Серия А
Карпин высказался о положении Миранчука в «Аталанте»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил, почему не поехал на сбор ЦСКА
11:33 · Чемпионат мира 2022
Милота дня: дочка Карпина радостно встретила отца 1 видео
21 Января
20:26 · Чемпионат мира 2022
«Я бы никогда не поступил так, как он»: Бывший президент ФИФА Блаттер обрушился с критикой на Инфантино 1
15:21 · Чемпионат мира 2022
Карпин провёл вечер с вокалистом из «Би-2» фото
14:16 · Чемпионат мира 2022
​В РФС высказались о возможном переносе стыковых матчей из «Лужников»
12:40 · Чемпионат мира 2022
Габулов: «Хайкин не соответствует уровню сборной России»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Сафонов - чётко выраженный первый номер сборной России»
03:31 · Чемпионат мира 2022
Де Росси возвращается в тренерский штаб сборной Италии
Все новости
Рекомендуем