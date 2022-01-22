Заха - первый англичанин, который сыграет против сборной Англии

Вильфрид Заха обладает двойным гражданством - Кот-д'Ивуараи Англии. Во времена, когда английскую сборную тренировал Рой Ходжсон, его дважды вызывали в ее расположение. Но в заявку на крупные турниры или хотя бы просто официальные матчи он не попадал, да и вообще, достаточно быстро разуверился в том, что сможет регулярно вызываться в сборную Англии. И потому решил представлять Кот-д'Ивуар, надеясь, что уж со «слонами» он сможет сыграть на чемпионате мира.

Однако сейчас Заха предстоит стать «виновником» уникальной ситуации - его сборная едет в гости к «львам» Гарета Саутгейта, в конце марта на «Уэмбли» состоится товарищеский матч, который должен позволить наставнику английской сборной присмотреться к альтернативным вариантам состава. И Заха может стать первым игроком-англичанином в истории Англии, который сыграет против своей страны. Об этой нетривиальной ситуации сообщает ilposticipo.it.

А на чемпионате мира Заха так и не сыграл. Ни в 2018, ни в 2022 Кот-д'Ивуар на турнир не квалифицировался.