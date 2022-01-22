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Милота дня: дочка Карпина радостно встретила отца видео

22 Января 2022 • 11:33 Комментировать (1)

Дочка главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья трогательно отреагировала на встречу с отцом. Девочка была так увлечена приемом пищи, что сначала даже не заметила папу. Во время встречи Валерий Георгиевич взял дочь на руки, прижал к себе и поцеловал.

Напомним, что 52-летний специалист возглавил сборную России после провала на чемпионате Европы-2020. Он сменил у руля команды Станислава Черчесова.

Под руководством Карпина национальная команда заняла второе место в отборочном раунде ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи. В марте российские футболисты в Москве померяются силами с командой Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дарья Карпина
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Комментарии (1)
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ГоЛ-Ландец местный
22 Января 2022 в 13:43
По настоящему....
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