Дочка главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья трогательно отреагировала на встречу с отцом. Девочка была так увлечена приемом пищи, что сначала даже не заметила папу. Во время встречи Валерий Георгиевич взял дочь на руки, прижал к себе и поцеловал.

Напомним, что 52-летний специалист возглавил сборную России после провала на чемпионате Европы-2020. Он сменил у руля команды Станислава Черчесова.

Под руководством Карпина национальная команда заняла второе место в отборочном раунде ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи. В марте российские футболисты в Москве померяются силами с командой Польши.