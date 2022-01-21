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«Я бы никогда не поступил так, как он»: Бывший президент ФИФА Блаттер обрушился с критикой на Инфантино

21 Января 2022 • 20:26 Комментировать (1)

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, которого несколько лет назад поймали на коррупции, обрушился с критикой на нынешнего руководителя международной организации, Джанни Инфантино. Объектом для недовольства стали последние новости, согласно которым Инфантино переехал жить в Катар в преддверии грядущего чемпионата мира.

«Он не является хорошим президентом. Вынужден подметить, что он не делает свою работу качественно. Я бы никогда не поступил так, у меня и мысли не было бы жить в столице той страны, где будет проводиться мундиаль. Место президента – в Цюрихе, где находится штаб-квартира ФИФА», - сказал Блаттер в эфире Europe 1 Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Зеп Блаттер Джанни Инфантино
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Комментарии (1)
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Стэтхэм на минималках
21 Января 2022 в 20:35
Зато бабло гребсти лопатами гаразд тоже)))
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