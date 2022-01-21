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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин провёл вечер с вокалистом из «Би-2» фото

21 Января 2022 • 15:21 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в настоящий момент находится в Испании, где следит за подготовкой сборников в своих клубах на сборах. В Марбелье Карпин провёл вечер с вокалистом известной группы «Би-2» Егором Бортником, более известным как Лёва. Соответствующую фотографию Карпин опубликовал на своей страничке в «Инстаграме».

«Не всегда же говорить только про футбол», - написал под фотографией Карпин, поблагодарив музыканта за хороший вечер.

 

Ближайший матч сборная России проведёт 24 марта в «Лужниках». В полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира команда Валерия Карпина сыграет против Польши.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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