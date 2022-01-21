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Чемпионат мира по футболу 2022

​В РФС высказались о возможном переносе стыковых матчей из «Лужников»

21 Января 2022 • 14:16 Комментировать

Накануне появилась информация о том, что стыковые матчи с участием сборной России могут быть перенесены из «Лужников». Одна из причин заключается в том, что в условиях пандемии вместимость стадиона могут ограничить, и проводить игры на такой большой арене, как «Лужники», будет нецелесообразно.

РФС выступил с заявлением, отметив, что по состоянию на сегодняшний день в организации исходят из того, что сборная России в конце марта два матча проведёт в «Лужниках». При этом в РФС прорабатывают разные сценарии, контактируя с другими ведомствами, в частности с Роспотребнадзором.

24 марта сборная России сыграет против Польши. В случае победы команда Валерия Карпина в решающей игре за билет на чемпионат мира сразится с победителем дуэли Швеция – Чехия.

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Сборная России РФС
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